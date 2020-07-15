Каждый день в Омске штрафуют по 15-20 человек за нарушение масочного режима

15 Июль 2020 2020-07-15T07:16:42+03:00

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С начала мая в Омской области введен масочный режим. Он действует как минимум до 21 июля - до этой даты в регионе утвержден режим повышенной готовности. Однако не все готовы соблюдать масочный режим.

Ежедневно сотрудники полиции, мэрии и Роспотребнадзора проводят рейды по магазинам и торговым центрам. Нарушают как продавцы, так и простые омичи. Только за прошлую неделю за нарушение масочного режима оштрафовали около 30 жителей. Об этом сообщают в пресс-службе омской мэрии.

- Ежедневно мы проверяем соблюдение масочного режима работниками сферы торговли в магазинах, супермаркетах, гипермаркетах и торговых комплексах. Ежедневно выявляем без масок порядка 2-3 продавцов и около 10-15 покупателей. Мы уполномочены составлять протоколы для вынесения штрафов нарушителям, однако чаще всего ограничиваемся профилактическими беседами, после которых люди сразу надевают маску, - сказал директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.

ИСТОЧНИК KP.RU