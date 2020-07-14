Житель Омской области сел пьяным за руль и протаранил чужой дом
В полицию обратился житель села Сосновское Таврического района. Его дом сосед на внедорожнике.
Как выяснилось, к 40-летнему виновнику ДТП в гости приехал приятель на УАЗе. Мужчины много выпили, владелец авто заснул, а хозяин дома решил покататься на его машине.
Все могло бы закончиться трагически – мужчина, находившихся в полусознательном состоянии, направился на озеро, и вполне мог бы там утонуть. Но до места назначения он просто не доехал, врезавшись на чужом авто в чужой дом. А вот оплачивать весь этот праздник жизни ему придется, видимо, из своего кармана.
– Сумма ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время устанавливается, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU