Житель Омской области сел пьяным за руль и протаранил чужой дом

14 Июль 2020 2020-07-14T14:56:40+03:00

Все могло бы закончиться еще печальнее - мужчина направлялся на озеро

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В полицию обратился житель села Сосновское Таврического района. Его дом сосед на внедорожнике.

Как выяснилось, к 40-летнему виновнику ДТП в гости приехал приятель на УАЗе. Мужчины много выпили, владелец авто заснул, а хозяин дома решил покататься на его машине.

Все могло бы закончиться трагически – мужчина, находившихся в полусознательном состоянии, направился на озеро, и вполне мог бы там утонуть. Но до места назначения он просто не доехал, врезавшись на чужом авто в чужой дом. А вот оплачивать весь этот праздник жизни ему придется, видимо, из своего кармана.

– Сумма ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время устанавливается, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU