2020-07-14T14:56:40+03:00
Происшествия

Житель Омской области сел пьяным за руль и протаранил чужой дом

Все могло бы закончиться еще печальнее - мужчина направлялся на озеро
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В полицию обратился житель села Сосновское Таврического района. Его дом сосед на внедорожнике.

Как выяснилось, к 40-летнему виновнику ДТП в гости приехал приятель на УАЗе. Мужчины много выпили, владелец авто заснул, а хозяин дома решил покататься на его машине.

Все могло бы закончиться трагически – мужчина, находившихся в полусознательном состоянии, направился на озеро, и вполне мог бы там утонуть. Но до места назначения он просто не доехал, врезавшись на чужом авто в чужой дом. А вот оплачивать весь этот праздник жизни ему придется, видимо, из своего кармана.

– Сумма ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, в настоящее время устанавливается, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Омской области сел пьяным за руль и протаранил чужой дом
Вырубкой леса возле Окунево в Омской области заинтересовалась прокуратура
В Омской области прямо на рабочем месте умерла чиновница районной администрации
В Омской области ищут причины массовой гибели 100 коров
В Омске законсервируют недострой на Левом Берегу из-за гуляющих там детей
В Омске пациентов с ковидом будут лечить онлайн
Минздрав: 60% омичей переносят коронавирус бессимптомно
В Большереченском зоопарке родился любознательный малыш гуанако
Спасатели приходят на помощь
В Омской области от коронавируса умерли еще два пациента
Пять основных «НЕ» в работе медиатора.
Выбираем профессию с Омским ГАУ: Хозяин поля. Агроном.
Плюсы «сельской» прописки
В Ленинском и Октябрьском округах пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
На трассе в Омской области улетела в кювет и перевернулась «семерка»
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Поздравление ректора СибАДИ
Омичей, живущих в Кордном поселке, в жару оставят без воды
В Омске вынесли приговор женщине, устроившей дебош на крыльце суда
В Омске в Иртыше утонули две 15-летние девочки
Виновником жестокой расправы над беременной омичкой оказался отец ее ребенка