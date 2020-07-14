В Омской области прямо на рабочем месте умерла чиновница районной администрации

14 Июль 2020 2020-07-14T14:21:18+03:00

Женщина скончалась еще до приезда скорой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По предварительным данным, у женщины случился сердечный приступ

Изменить размер текста: A A

Печальное событие случилось сегодня, 14 июля, в Одесском районе. Там прямо на рабочем месте скончалась чиновница местной администрации.

По предварительным данным, у 50-летней сотрудницы сотрудницы органов опеки случился сердечный приступ. Она умерла еще до приезда скорой помощи. Известно, что у нее имелись сопутствующие заболевания.

Окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены после доследственной проверки, которую проводят в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU