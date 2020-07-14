В Омской области прямо на рабочем месте умерла чиновница районной администрации
По предварительным данным, у женщины случился сердечный приступ
Женщина скончалась еще до приезда скорой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Печальное событие случилось сегодня, 14 июля, в Одесском районе. Там прямо на рабочем месте скончалась чиновница местной администрации.
По предварительным данным, у 50-летней сотрудницы сотрудницы органов опеки случился сердечный приступ. Она умерла еще до приезда скорой помощи. Известно, что у нее имелись сопутствующие заболевания.
Окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены после доследственной проверки, которую проводят в региональном СУ СК.
ИСТОЧНИК KP.RU