2020-07-14T13:35:36+03:00
Общество

В Омске законсервируют недострой на Левом Берегу из-за гуляющих там детей

По зданию постоянно бегали группы детей
Станислав МУХИН
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По зданию постоянно бегали группы детей.По зданию постоянно бегали группы детей.Фото: ВКонтакте
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Настоящей головной болью обернулся для многих жителей недострой по улице Дмитриева. А все из-за того, что здание для прогулок облюбовала местная детвора. Проход на территорию стройки никак не охраняется уже длительное время. Более того, вокруг опасного объекта даже нет забора. Вот подростки этим и пользуются. В социальных сетях стабильно появляются фото детей, которые гуляют на высоте.

В итоге кто-то из жильцов все же пожаловался на опасный досуг детей. Теперь администрация Кировского округа огородит стройку забором. Там на входе сделают ворота, а первые этажи здания законсервируют. Все это для того, чтобы дети не смогли попадать внутрь и не подвергали себя опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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