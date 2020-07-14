В Омске законсервируют недострой на Левом Берегу из-за гуляющих там детей

14 Июль 2020 2020-07-14T13:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящей головной болью обернулся для многих жителей недострой по улице Дмитриева. А все из-за того, что здание для прогулок облюбовала местная детвора. Проход на территорию стройки никак не охраняется уже длительное время. Более того, вокруг опасного объекта даже нет забора. Вот подростки этим и пользуются. В социальных сетях стабильно появляются фото детей, которые гуляют на высоте.

В итоге кто-то из жильцов все же пожаловался на опасный досуг детей. Теперь администрация Кировского округа огородит стройку забором. Там на входе сделают ворота, а первые этажи здания законсервируют. Все это для того, чтобы дети не смогли попадать внутрь и не подвергали себя опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU