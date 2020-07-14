В Омске пациентов с ковидом будут лечить онлайн

14 Июль 2020 2020-07-14T13:07:37+03:00

Это касается тех, у кого болезнь протекает в легкой форме

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Напомним, омичи в соцсетях активно жалуются, что часто не могут дождаться врача, добиться госпитализации или хотя бы обследования - и все это несмотря на явные признаки ОРВИ.

На данный момент все больницу города загружены до предела. Из-за непрерывной работы из строя выходит даже техника. В МСЧ-4 сломался один из трех на весь Омск аппарат МСКТ, на котором проверяют легкие пациентов с подозрением на ковид.

Только сейчас - по утверждению главы областного минздрава Ирины Солдатовой - начал принимать гражданских пациентов госпиталь минобороны, открытый еще 30 июля.

Чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку медиков, омичи, которые болеют короновирусом в легкой форме теперь будут получать консультации специалистов онлайн.

–Ученые Омского государственного медицинского университета и врачи поликлиник могут в режиме реального времени обсудить тактику лечения, назначаемые препараты, сроки исследований и другие серьезные вопросы, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Причем в этот момент доктор может находиться непосредственно рядом с пациентом, придя к нему на дом с очередным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU