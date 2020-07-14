2020-07-14T12:52:18+03:00
Общество

Минздрав: 60% омичей переносят коронавирус бессимптомно

Многие узнают о заражении, только сдав тест для поездки в санаторий
Анна МИКУЛА
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Выявлять коронавирус минздраву помогают частные клиники.Выявлять коронавирус минздраву помогают частные клиники.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В России постепенно начали снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Тем не менее, в Омской области выявляют каждые сутки под сотню новых зараженных, почти ежедневно умирают пациенты с подтвержденным диагнозом.

Однако летом людям хочется хоть как про отдохнуть в отпуск. Чтобы съездить в санатории, люди сдают тесты, и только после этого узнают, что инфицированы. При этом больше половины ковидных пациентов переносят вирус в очень легкой форме.

– На сегодня 60% пациентов с коронавирусом в Омской области переносят заболевание в бессимптомной форме и зачастую узнают о том, что находятся в фазе болезни, когда приходят сдать анализ для работы, поездки в санаторий, просто для того, чтобы проверить наличие антител, считая, что переболели ранее, – сообщает пресс-служба регионального минздрава. – Они же попадают в общее число заболевших, поскольку частные клиники передают информацию в региональный минздрав. С одной стороны мы получаем прирост заболевших, с другой – повышается выявляемость, а значит, ситуацию можно лучше контролировать, вовремя выявлять потенциальные очаги, сохранять работоспособность целых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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