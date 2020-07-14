В Большереченском зоопарке родился любознательный малыш гуанако

14 Июль 2020 2020-07-14T12:25:04+03:00

Ему всего неделя от роду, но он уже очень смелый и общительный [видео]

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В семействе гуанако Маруси и Мишеля, обитающих в Большереченском зоопарке родился малыш. Несмотря на то, что ему всего неделя от роду, он уже довольно уверенно держится на своих длинных ножках и с интересом изучает окружающий его мир.

– Это действительно довольно редкое событие в жизни гуанако. Достаточно сказать, что беременность у них длится целых 11 месяцев, и на свет появляется обычно только один детеныш, – рассказала «Комсомолке» начальник методического отдела Наталья Болотова. – Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя отлично. Он пока питается исключительно материнским молоком. Уже пробует подражать родительнице и щипать траву, но пока это больше из любопытства. Маруся получает все необходимое ей по рациону питание, плюс еще витамины как кормящая мама.

Детеныш каждое утро подбегает поздороваться со своим папой, живущим отдельно, но рядом. Познакомился он уже и с лошадью Пржевальского из соседнего вольера. А вот старшую сестру Маргошу, которая родилась в 2018 году, он еще не видел – ее поселили в верхней части зоопарка.

Фото: Наталья БОЛОТОВА

С интересом малыш подходит и ко всем сотрудникам – это пока единственные люди, которых он видел. Зоопарк по-прежнему закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса.

А пока омичам предлагают выбрать кличку для маленького Гуанако. На данный момент лидирует имя Марсель. Но окончательный результат станет известен в конце лета. Несколько вариантов, набравших наибольшее количество голосов подписчиков, напишут на бумажках, которые прикрепят к яблокам и грушам – гуанако очень любят фрукты. Тот вариант, к которому подойдет сам детеныш, и станет его именем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/790391" frameborder="0"></iframe> Малыш гуанако.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU