14 Июль 2020 2020-07-14T11:07:04+03:00

Омичей, живущих в Кордном поселке, в жару оставят без воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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На среду, 15 июля, в Октябрьском округе Омска продолжится плановый ремонт водопровода. Из-за работ на одном из участков придется отключить холодную воду.

По информации «ОмскВодоканала», без воды с 10.00 до 21.00 окажутся дома по улице 10 лет Октября. Вот они:

– ул. 4-я Кордная, д. 42, д. 42/1, д. 44, д. 56, д. 56а, д. 58, д. 55а, 59а (детский сад), д. 62а, д. 48, д. 52а, д. 52, д. 54, д. 55, д. 45, д. 43 (детский сад);

– ул. 5-я Кордная, д. 1, д. 1а, д. 63в, д. 62б, д. 63б, д. 17а (техникум), д. 63а, д. 62в;

ул. Будеркина, д. 1а;

– ул. 1-я Шинная, д. 46, д. 59, д. 61, д. 67, д. 60, д. 60а, д. 61а, д. 62, д. 47;

ул. 3-я Кордная, д. 23, д. 22.

На пониженном давлении будут находиться дома по ул. 5-я Кордная, 4, и 5-я Кордная, 73.

Машину с питьевой водой планируют установить на ул. 4-я Кордная, д. 44, с 10.00 до окончания работ.

В этот же день также в связи с ремонтными работами с 10.00 до 14.00 отключат холодную воду в домах по ул. 1-я Железнодорожная, 40а (ЦТП-703), ул. 1-я Железнодорожная, 40, ул. 15-я Рабочая, 88, и ул. 15-я Рабочая, 90.

Набрать воды можно будет из специальной машины с цистерной, которая будет стоять во дворе дома на ул. 1-й Железнодорожная, 40 до окончания работ.

ИСТОЧНИК KP.RU