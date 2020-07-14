В Омске вынесли приговор женщине, устроившей дебош на крыльце суда

14 Июль 2020 2020-07-14T10:46:41+03:00

Омичку приговорили к штрафу в 15 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она напала с кулаками на пристава

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Инцидент произошел прошлой зимой на крыльце Кировского райсуда. 35-летняя омичка напала с кулаками на пристава.

В областном Следственном комитете в отношении нее возбудили уголовное дело за применение силы к представителю власти. Но женщина признала свою вину и извинилась перед потерпевшим за необдуманные действия.

– По итогам рассмотрения уголовного дела Кировский районный суд г. Омска постановил прекратить уголовное дело в отношении гражданки, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – В качестве наказания суд применил по отношению к бойкой омичке меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU