В Омске в Иртыше утонули две 15-летние девочки

14 Июль 2020 2020-07-14T10:06:13+03:00

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В Омске установилась очень жаркая погода. По прогнозу синоптиков, зной до +36 градусов в городе продержится до конца недели.

Чтобы хоть как-то спастись от палящего солнца омичи идут купаться на Иртыш. Причем, в воду заходят даже те, кто плохо умеет плавать. Накануне это закончилось смертями сразу двух 15-летних девочек.

Первый случай произошел в Крутой горке. Школьница купалась в Иртыше вместе с 17-летним братом и начали тонуть. Отдыхавший на берегу парень смог спасти 17-летнего подростка, но, когда из воды достали девочку, она была уже мертва.

Вторая трагедия за сутки случилась на реке в самом центре города, в районе улицы Чокана Валиханова. Девочка, не умевшая плавать, вместе с сестрой зашли в воду, где их стало затягивать течением на глубину. Сожитель смог спасти старшую сестру, но девочку вытащить из воды не удалось. Ее тело ищут водолазы.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU