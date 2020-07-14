Виновником жестокой расправы над беременной омичкой оказался отец ее ребенка

14 Июль 2020 2020-07-14T09:48:29+03:00

Подозреваемый устроил пожар в квартире убитой, но все следы скрыть не смог. Фото: СУ СК России по Омской области

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Появились чудовищные подробности убийства омички, находившейся на восьмом месяце беременности.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 июля. Соседи заметили, как из окон в квартире дома на улице 28-й Северной вырываются клубы черного дыма. Когда пожар потушили, среди обгоревших вещей обнаружили труп женщины. Прибывшие на место следователи пришли к выводу, что она скончалась еще до начала пожара от множественных травм, нанесенных ей каким-то тяжелым предметом.

И вот выяснилось, что так зверски с ней расправился 33-летний сожитель и отец ее неродившегося малыша. То есть, он убил не только женщину, но и собственного ребенка.

Известно, что в последнее время отморозок работал в Москве на железной дороге. После расправы он устроил пожар в квартире. Но все следы скрыть не удалось. На месте преступления обнаружили его отпечатки пальцев и другие улики.

По ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Проводятся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинская, биологическая и другие экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU