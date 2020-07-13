«Называет детей дебилами»: Учителя из гимназии № 43 обвиняют в травле ученицы, перенесшей операцию на сердце

13 Июль 2020 2020-07-13T13:51:34+03:00

Алексей Марцун уверен: гонения на него начались, когда он заинтересовался вопросом распределения средств из стимулирующего фонда гимназии.

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Напомним, скандал, случавшейся в омской гимназии № 43, вышел далеко за пределы этого учебного заведения. Все началось несколько лет назад с конфликта между новым директором Ольгой Одинцевой и учителем обществознания Алексеем Марцуном. Стороны осыпали друг друга все более тяжкими обвинениями. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В происходящее оказались вовлечены не только педагоги, но даже и ученики. В итоге Марцуна уволили по статье. Но он через суд восстановился в должности. Кроме того, работодателя еще и обязали выплатить ему 15 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.

Родители учащихся, в свою очередь утверждают, что это их детям нанесены тяжелые моральные травмы.

В распоряжении «Комсомолки» оказалась одна из таких жалоб. В документе, заверенном печатью директора, мама 8-классницы жалуется на непедагогичное поведение Марцуна. В частности, по словам женщины, учитель устроил практически довел до истерики девочку, которая недавно перенесла операцию на сердце. В результате у нее случился очередной приступ.

– Позволяет себе повышать голос, стукнуть рукой по парте ребенка, – говорится в заявлении родительницы, которое было рассмотрено в суде. – Его поведение непедагогично. Называет детей дебилами. Ко мне попала запись с урока Марцуна, после которой я убедилась в непрофессионализме учителя. Сложилось мнение, что он спутал школу с армией. В разговоре с нами он сам признавал, что психоэмоционален. Прошу оградить моего ребенка от психа.

ИСТОЧНИК KP.RU