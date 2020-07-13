2020-07-13T12:13:12+03:00
Общество

Омская область вошла в ТОП-20 по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Выписались из больницы 48 человек
Станислав МУХИН
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Почти 100 человек заразились за сутки.Почти 100 человек заразились за сутки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Омской области коронавирус и не думает отступать. Уже третью недель число заболевших за сутки не опускается ниже 80-90 человек. За последний день диагноз подтвердился у 95 омичей. Наш регион вошел сегодня в ТОП-20 по количеству выявленных случаев за сутки. Всего с начала года COVID-19 подтвердился уже почти у 5 000 сибиряков.

По-прежнему с начала пандемии коронавирус унес жизни 42 пациентов. За последние сутки 48 человек выписались. Ранее глава минздрава заявляла, что власти планируют победить коронавирус в регионе к 1 июля. Однако пока это сделать не удается.

Напомним, в Омской области до 21 июля действует режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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