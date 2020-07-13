2020-07-13T08:06:23+03:00
Общество

Жители Омска снова жалуются на удушливый запах от выбросов

В городке Нефтяников все выходные наблюдалась вонь
Станислав МУХИН
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Запах в Нефтяниках был - хоть вешайся.Запах в Нефтяниках был - хоть вешайся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все выходные жители Омска жаловались на выбросы. Уже традиционно меньше всех повезло городку Нефтяников. Судя по жалобам в социальных сетях, за субботу и воскресенье горожане смогли ощутить прелесть всевозможных запахов. Кто-то жаловался на вонь "жженой резины", другие ощущали в воздухе газ и бензол.

Жители сразу же назначили виновников: они считают, что больше всего чадят небо над Нефтяниками завод "Омский каучук", который природоохранная прокуратура за превышение количества выбросов требует временно закрыть. И асфальтовый завод на Проспекте Мира. В эти выходные из труб обоих предприятий сибиряки заметили черный дым.

Омичи считают, что долгое время их просто травят. Власти пока никак не прокомментировали очередные удушливые выходные. Ранее омский Гидрометеоцентр сообщал о превышении выбросов по различным элементам в 22 и 43 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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