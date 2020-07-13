Омичи в жару оккупировали городские пляжи
Жители Омска уже вторую неделю изнывают от жары. В итоге в выходные горожане массово бросились на пляжи. По данным Роспотребнадзора, вода в Иртыше непригодна для купания. Но когда это останавливало сибиряков?
Еще сложнее ситуация на пляжах у небольших водоемов, где вода чистая. Там от отдыхающих просто нет отбоя. Линия вдоль берега забита людьми - ни о каком соблюдении безопасной дистанции речи не идет. Омичи спасаются от жары в воде.
Одно из таких мест озеро около санатория "Колос". Фото с местного пляжа появилось в социальных сетях. Омичка возмутилась, что его сделали платным.
- Яблоку негде упасть. И за это надо заплатить 250 руб с человека! - возмутилась сибирячка.
ИСТОЧНИК KP.RU