Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха
Вместе с семьей он отдыхает на природе и жарит шашлыки
Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха.Фото: Instagram.com
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Губернатор Александр Бурков ушел в краткосрочный отпуск. Как он его проводит, глава региона показал в своем Instagram. В нем он выложил фотографию с отдыха. На снимке, сделанном, очевидно, в Омской области Александр Бурков с сыном. Оба одеты в спортивную одежду, на Александре Буркове кепка.
Судя по всему, отпуск губернатор проводит с семьей на природе. В выходные с сыном Владимиром они жарят шашлык.
- Жарим шашлык для мамы, - уточнил глава региона в подписи к фото.
Скорее всего, это не последний снимок Александр Буркова из отпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU