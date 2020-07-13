2020-07-13T07:08:00+03:00
Общество

Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха

Вместе с семьей он отдыхает на природе и жарит шашлыки
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха.Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Бурков ушел в краткосрочный отпуск. Как он его проводит, глава региона показал в своем Instagram. В нем он выложил фотографию с отдыха. На снимке, сделанном, очевидно, в Омской области Александр Бурков с сыном. Оба одеты в спортивную одежду, на Александре Буркове кепка.

Судя по всему, отпуск губернатор проводит с семьей на природе. В выходные с сыном Владимиром они жарят шашлык.

- Жарим шашлык для мамы, - уточнил глава региона в подписи к фото.

Скорее всего, это не последний снимок Александр Буркова из отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи в жару оккупировали городские пляжи
«Валят и вывозят "уралами"»: Омичи жалуются на массовую вырубку леса в Окунево
Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха
В Омске из открытого окна выпал еще один ребенок
За сутки в Омской области выявили еще под сотню зараженных коронавирусом
Тело омички, пропавшей месяц назад, нашли в озере
В Омске в помощь терапевтам заработает консультационный центр по вопросам коронавируса
Омич с сыном зашел на стройплощадку в Советском парке и пожаловался, что малыш чуть не проткнул там живот
В Омске 4-летний малыш чуть не утонул в глубокой луже
В Омской области от коронавируса умерли еще два человека
Омичей предупреждают об ухудшении погоды
Омская служба скорой помощи получила 11 новых машин
Омича по кличке Костик, катавшегося нагишом на велосипеде, арестовали на 10 суток
Омичи заметили пролетающую над городом комету
Стало известно, какая погода будет в Омске в выходные
В Омской области для врачей закупили средства индивидуальной защиты
В Омске ищут мужчину, который загадочно исчез еще в 1989 году
Гордость университета – выпускники
По северу Омской области пронесся ураган
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Медиация — способ продуктивного разрешения конфликта
Домашний адрес - природная здравница
Омич, сообщивший о бомбах в школах, получил крупный штраф
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Новое требование рынка труда – цифровые компетенции
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
«Мать загибалась от боли и падала в слезах»: В Омске на Советском пляже утонул 11-летний мальчик
Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу
Минздрав опроверг смерть ребенка, выпавшего из окна в Омской области