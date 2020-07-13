Омский губернатор Бурков показал фото с отдыха

13 Июль 2020 2020-07-13T07:08:00+03:00

Вместе с семьей он отдыхает на природе и жарит шашлыки

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Губернатор Александр Бурков ушел в краткосрочный отпуск. Как он его проводит, глава региона показал в своем Instagram. В нем он выложил фотографию с отдыха. На снимке, сделанном, очевидно, в Омской области Александр Бурков с сыном. Оба одеты в спортивную одежду, на Александре Буркове кепка.

Судя по всему, отпуск губернатор проводит с семьей на природе. В выходные с сыном Владимиром они жарят шашлык.

- Жарим шашлык для мамы, - уточнил глава региона в подписи к фото.

Скорее всего, это не последний снимок Александр Буркова из отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU