В Омске из открытого окна выпал еще один ребенок
С наступлением жары по недоброй традиции в Омске начинаются ЧП с детьми, которые выпадают из открытых окон. На днях такие инциденты произошли в Омске и в Калачинске. В последнем пострадавшего спасти не удалось.
И вот новый случай в Центральном округе города.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 4-летний мальчик, находясь дома с родителями, во время игры влез на подоконник и, опершись о москитную сетку, выпал из окна второго этажа в доме по улице Нагибина. Ребенка с травмами увезли в больницу.
Омичей призывают внимательнее следить за своими детьми и советуют устанавливать на окна ограничители и замки.
ИСТОЧНИК KP.RU