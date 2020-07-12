2020-07-12T14:27:26+03:00
Происшествия

В Омске из открытого окна выпал еще один ребенок

Малыш во время игры оперся о москитную сетку и вылетел наружу вместе с ней
Анна МИКУЛА
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4-летний малыш забрался на подоконник во время игры.4-летний малыш забрался на подоконник во время игры.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С наступлением жары по недоброй традиции в Омске начинаются ЧП с детьми, которые выпадают из открытых окон. На днях такие инциденты произошли в Омске и в Калачинске. В последнем пострадавшего спасти не удалось.

И вот новый случай в Центральном округе города.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 4-летний мальчик, находясь дома с родителями, во время игры влез на подоконник и, опершись о москитную сетку, выпал из окна второго этажа в доме по улице Нагибина. Ребенка с травмами увезли в больницу.

Омичей призывают внимательнее следить за своими детьми и советуют устанавливать на окна ограничители и замки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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