2020-07-12T12:51:48+03:00
Общество

За сутки в Омской области выявили еще под сотню зараженных коронавирусом

При этом местные жители начали жаловаться, что им отказывают в госпитализации и обследованиях
Анна МИКУЛА
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За сутки в Омской области выявили еще 93 пациента с коронавирусом.За сутки в Омской области выявили еще 93 пациента с коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация с COVID-19 в Омской области продолжает оставаться крайне напряженной. После недолгого спада уровень заболеваемости снова начал расти. Уже несколько дней выявляют под сотню новых случаев заражения. Тем временем горожане жалуются в соцсетях, что им начали отказывать в госпитализации и проведении обследований.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки зарегистрированы 93 новых случая инфицирования (всего в регионе с начала пандемии – 4 656). Выздоровели в общей сложности 2 775 пациентов, из них за истекшие сутки – 44. Новых летальных случаев нет – их по-прежнему 42.

Распространение коронавирусной инфекции по районам Омской области: Омск – 67, Нововаршавский район – 6, Седельниковский район – 5, Калачинский, Любинский районы – по 3 новых случая заражения, Омский, Большереченский районы – по 2, по одному пациенту с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кормиловском, Шербакульском, Таврическом, Называевском и Азовском районах. Под наблюдением находятся 1 740 человек, сняты с медицинского наблюдения 38 379 человек.

Тестирование на COVID-19 проводится в 7 омских лабораториях. Всего с момента начала работы проведено 237 152 исследования, за последние сутки проведено 4 324 теста у 3 936 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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