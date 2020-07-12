Тело омички, пропавшей месяц назад, нашли в озере

12 Июль 2020 2020-07-12T08:36:48+03:00

Более точно определить причины случившегося можно будет после экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина добиралась пешком из одного села в другое, но почему-то оказалась в воде и утонула

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44-летняя Светлана Л. бесследно пропала 14 июня в Саргатском районе. В тот день женщина собиралась дойти пешком в сеседнее село, но до места назначения она так и не добралась.

В начале июля начались масштабные поиски. Волонтеры отряда «Доброспас-Омск» прочесывали все окрестные леса.

И вот накануне появилось сообщение об остановке поисков. Волонтеры нашли тело пропавшей в местном озере Тобол-Кушлы.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Более точно определить причины случившегося можно будет после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU