Тело омички, пропавшей месяц назад, нашли в озере
44-летняя Светлана Л. бесследно пропала 14 июня в Саргатском районе. В тот день женщина собиралась дойти пешком в сеседнее село, но до места назначения она так и не добралась.
В начале июля начались масштабные поиски. Волонтеры отряда «Доброспас-Омск» прочесывали все окрестные леса.
И вот накануне появилось сообщение об остановке поисков. Волонтеры нашли тело пропавшей в местном озере Тобол-Кушлы.
Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Более точно определить причины случившегося можно будет после экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU