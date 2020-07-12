2020-07-12T07:30:22+03:00
Происшествия

Омич с сыном зашел на стройплощадку в Советском парке и пожаловался, что малыш чуть не проткнул там живот

После этого горожан попросили пока не ходить в этом месте
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
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Житель Омска пожаловался в соцсетях на инцидент, который едва не обернулся серьезными последствиями для здоровья его сына.

– Был с ребенком в четверг на спортивной площадке в парке Советском. Для моего ребенка это чуть не кончилось плохо! –рассказывает мужчина в паблике «ЧП Омск». – Металическим уголком ему проткнуло куртку насквозь, в 5 сантиметрах от животика. Он упал и поцарапал руки (но мы обошлись малой кровью, могло быть и хуже).

Впрочем, даже на выложенных автором фото, если присмотреться, можно заметить оранжевое ограждение вокруг этого места. Омичам напомнили, что сейчас в Советском парке идет реконструкция, и попросили не заходить на участки, где ведутся строительные работы, – это может быть опасно.

– Приносим извинения посетителям Советского парка за временные неудобства. В настоящее время благоустраивается центральная площадь парка, – прокомментировали ситуацию в администрации парка. – Перед участком, где начинаются строительные работы, установлено ограждение с информационной табличкой. Просим омичей не посещать строительную площадку и быть острожными. Сейчас для посетителей парка функционируют две аллеи по правую и левую сторону от центрального входа, на которых есть детские и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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