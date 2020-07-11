В Омске 4-летний малыш чуть не утонул в глубокой луже

11 Июль 2020 2020-07-11T16:39:00+03:00

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Едва не случилась трагедия в Советском округе. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что 4-летний мальчик провалился в огромную лужу, и точно бы утонул, если бы рядом не было взрослых. Из ямы, глубина которой оказалась больше метра малыша вытащила мама.

Фото: «Инцидент Омск»

В мэрии уже сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

– Сразу после сообщения о возникновении аварии подземных коммуникаций данный участок был огражден, – пояснили в администрации Советского округа. – В настоящее время на указанном месте проводятся аварийно-восстановительные работы по устранению аварии на подземных коммуникациях, принадлежащих АО «ОмскВодоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU