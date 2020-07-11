11 Июль 2020 2020-07-11T16:16:40+03:00

В Омской области от коронавируса умерли еще два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Областной минздрав обнародовал информацию по случаям заражения коронавирусом в регионе за истекшие сутки.

По данным на субботу, 11 июля, выявлено 94 новых случая заражения (всего – 4 563) . Выздоровели 56 человек (всего – 2 731). За сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 (всего – 42). География распространения коронавирусной инфекции в Омской области: Омск – 78, Омский район – 4, Таврический, Шербакульский, Москаленский районы – по 3, Саргатский, Тарский, Азовский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под наблюдением находятся 1 644 человека, сняты с медицинского наблюдения 38 160 человек.

В семи омских лабораториях за последние сутки проведено 3 204 исследования, всего с момента начала работы проведено 232 928 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU