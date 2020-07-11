2020-07-11T12:12:04+03:00
Общество

Омичей предупреждают об ухудшении погоды

В регионе ожидаются гроза с градом и сильным ветром
Анна МИКУЛА
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В регионе ожидаются гроза с градом и сильным ветром.В регионе ожидаются гроза с градом и сильным ветром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичей предупреждают о надвигающемся на регион ненастье. Возможно даже возникновение ЧС.

По информации Обь-Иртышского УГМС, ночью 12 июля местами по Омской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь с грозой, днем кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах порывы ветра 16-21 м/c.

В случае происшествий или предпосылок к нему омичей просят обращаться за помощью к оперативной дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01; (3812) 25-83-26; (3812) 44-91-00; при звонке с сотового телефона надо набрать 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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