Омича по кличке Костик, катавшегося нагишом на велосипеде, арестовали на 10 суток

11 Июль 2020 2020-07-11T06:27:21+03:00

По крайней мере, на некоторое время у него будут одежда и крыша над головой

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Напомним, на днях в центре Омска заметили давнего знакомого всех местных жителей. На этот раз эпичный персонаж по кличке Костик решил прокатиться на велосипеде в чем мать родила.

Но прогулка с ветерком оказалась недолгой. 55-летнего мужчину задержали, заставили одеться и даже выдали медицинскую защитную маску – пандемию никто еще не отменял. Потом отвезли в суд, где оперативно рассмотрели его дело.

– Нарушитель 9 июля задержан сотрудниками ППС УМВД России по городу Омску, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение мелкого хулиганства в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ. Сегодня по решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU