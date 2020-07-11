Омича по кличке Костик, катавшегося нагишом на велосипеде, арестовали на 10 суток
Напомним, на днях в центре Омска заметили давнего знакомого всех местных жителей. На этот раз эпичный персонаж по кличке Костик решил прокатиться на велосипеде в чем мать родила.
Но прогулка с ветерком оказалась недолгой. 55-летнего мужчину задержали, заставили одеться и даже выдали медицинскую защитную маску – пандемию никто еще не отменял. Потом отвезли в суд, где оперативно рассмотрели его дело.
– Нарушитель 9 июля задержан сотрудниками ППС УМВД России по городу Омску, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение мелкого хулиганства в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ. Сегодня по решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU