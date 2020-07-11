Омичи заметили пролетающую над городом комету

11 Июль 2020 2020-07-11T06:09:23+03:00

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Високосный 2020 год продолжается. Теперь он удивил землян еще и появившейся в небе кометой. Напомним, самое известное упоминание этого небесного светила есть в романе Льва Толстого «Война и мир». В те времена комета считалась предвестником несчастий, ее появление даже связывали с нашествием Наполеона.

Сейчас большинство людей уже избавились от суеверий и воспринимают горящую в небе точку просто как красивое и очень редкое представление. Тем более, что накануне оно сопровождалось еще одним удивительным явлением – серебристыми облаками.

– Комета так и не выплыла из «серебра». Здесь и сейчас. Домашняя обсерватория. Хвост значительно увеличился, – комментирует фото небесной гостьи самый известный омский астроном Владимир Крупко.

Те, кто пропустил появление кометы, еще смогут наблюдать ее в небе по ночам. Но для этого лучше выбрать неосвещенную местность. Городская подсветка существенно снижает эффектность зрелища.

ИСТОЧНИК KP.RU