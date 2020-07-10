Стало известно, какая погода будет в Омске в выходные

10 Июль 2020 2020-07-10T13:31:13+03:00

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Жара из Омска в ближайшую неделю никуда не денется. Такие прогнозы у синоптиков. Более того, в некоторые дни зной будет еще сильнее, чем сейчас.

В целом жителей Омска ждут теплые выходные: в субботу температура будет ...+25...+27. В воскресенье ожидается еще более знойная погода. Воздух прогреется до +30. Возможен небольшой дождь.

Следующая рабочая неделя обещает быть такой же жаркой. Самым знойным днем станет среда, 15 июля. Воздух нагреется до +32. Но есть и хорошая новость: будет ветрено. Это хоть как-то спасет сибиряков от изнуряющей жары, которая стоит в Омске уже неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU