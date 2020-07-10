2020-07-10T12:16:16+03:00
Общество

В Омске ищут мужчину, который загадочно исчез еще в 1989 году

16-летний тогда парень ушел из дома и больше его никто не видел
Станислав МУХИН
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Владислав Русанов пропал еще в далеком 1989 году. ФОТО: Следственный комитетВладислав Русанов пропал еще в далеком 1989 году. ФОТО: Следственный комитет
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Следственный комитет разыскивает загадочно пропавшего жителя Омска. О его место нахождении ничего неизвестно аж с 27 октября 1989 года. Тогда еще 16-летний учащийся омского торгово-строительного техникума Владислав Русанов в тот день ушел из квартиры по улице 20 лет РККА и больше его никто не видел. Родные пытались найти парня, обращались в правоохранительные органы, но его поиски ничего не дали. Силовики не смогли найти Владислава Русанова.

По факту исчезновения омича было возбуждено уголовное дело. Оно до сих пор не раскрыто, поэтому следователи продолжают поиски сибиряка. Сейчас пропавшему должно быть 47 лет. Если кто-то вдруг знает любую информацию о пропавшем, просьба звонить по телефону 395-506.

- На момент исчезновения Русанов В.И. был одет в куртку зеленого цвета из эластика на шнурке в поясе, бежевые туфли, вязаную шапочку серого цвета с рисунком. Рост около 174 см, среднего телосложения, волосы кудрявые, светлые, на верхней челюсти спереди имеется вставной зуб с напылением из желтого металла, - уточнили в следственном комитете по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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