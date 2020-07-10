По северу Омской области пронесся ураган
Накануне ночью по региону прокатился серьезный ураган с дождем. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду. В Омске даже вышло из строя три подстанции, полгорода осталось без электричества. Но особенно мощно прокатилось ненастье по северу области.
А жители Тарского района делятся в соцсетях фотографиями последствий разгула стихии. На снимках видны масштабные разрушения: вывороченные с корнем деревья и сорванные крыши домов.
По словам очевидцев, наутро поваленными деревьями и конструкциями были заблокированы многие дороги в Таре. Сегодня их завалы активно расчищают местные коммунальные службы.
Фото: vk.com/secret_tara
Фото: vk.com/secret_tara
Фото: vk.com/secret_tara
ИСТОЧНИК KP.RU