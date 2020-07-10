2020-07-10T11:31:35+03:00
Происшествия

По северу Омской области пронесся ураган

Местные жители делятся снимками масштабных разрушений [фото]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/secret_taraФото: vk.com/secret_tara
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Накануне ночью по региону прокатился серьезный ураган с дождем. Порывы ветра превышали 20 метров в секунду. В Омске даже вышло из строя три подстанции, полгорода осталось без электричества. Но особенно мощно прокатилось ненастье по северу области.

А жители Тарского района делятся в соцсетях фотографиями последствий разгула стихии. На снимках видны масштабные разрушения: вывороченные с корнем деревья и сорванные крыши домов.

По словам очевидцев, наутро поваленными деревьями и конструкциями были заблокированы многие дороги в Таре. Сегодня их завалы активно расчищают местные коммунальные службы.

Фото: vk.com/secret_tara

Фото: vk.com/secret_tara

Фото: vk.com/secret_tara

Фото: vk.com/secret_tara

Фото: vk.com/secret_tara

Фото: vk.com/secret_tara

ИСТОЧНИК KP.RU

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