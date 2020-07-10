Омич, сообщивший о бомбах в школах, получил крупный штраф

10 Июль 2020 2020-07-10T10:39:00+03:00

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Необдуманный поступок дорого обойдется 58-летнему омичу. Мужчина изрядно выпил и заскучал. Внезапно ему в голову пришла гениальная, как ему казалось в тот момент, идея: позвонить и сообщить о минировании школы. В итоге он заявил о том, что два учебных заведения на Левом Берегу взорвут. В итоге полиция быстро вышла на след омича.

Кировский районный суд вынес приговор 58-летнему омичу, признав его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов по Омской области, теперь телефонный террорист заплатит крупный штраф в размере 48 тысяч рублей. В суде он признал свою вину и раскаялся. Идея со звонком о минировании школ ему уже не казалась такой гениальной.

ИСТОЧНИК KP.RU