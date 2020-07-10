Минздрав опроверг смерть ребенка, выпавшего из окна в Омской области

10 Июль 2020 2020-07-10T08:56:22+03:00

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Ранее мы сообщали о том, что сразу двое маленьких детей выпали из окна. Все случилось по одной и той же схеме: взрослые отвлеклись, малыши залезли на окошко. После этого дети облокотили на москитную сетку и упали с высоты. Обоих доставили в больницу.

Сегодня появилась информация, что в калачинской больнице скончался один из малышей. Мальчик так и не пришел в себя, несмотря на усилия врачей. Якобы ребенок умер через два дня. Однако в минздраве информацию опровергли.

- Ребенок жив, более того, пошел на поправку. Его перевели из реанимации в отделение, - уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU