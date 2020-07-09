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Из одежды лишь фуражка и сланцы: По Любинскому проспекту в Омске проехал голый велосипедист

Сибиряки предполагают, что так он боролся с жарой
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Странный велосипедист удивил омичей.

Странный велосипедист удивил омичей.

Фото: ВКонтакте

Кажется, жара в Омске на некоторых действует очень странно. На Любинском проспекте заметили необычного велосипедиста. Все дело в том, что из одежды на нем были лишь сланцы и фуражка. В таком странном виде он раскатывал на своем байке по самому центру Омска. В социальных сетях появилось фото неизвестного "героя". На снимке видно, что он стоит в чем мать родила на Любинском проспекте. Мимо велосипедиста проезжает пассажирский автобус.

Что заставило омича ездить по городу голышом, загадка. В комментариях жители предполагают, что так он просто борется с жарой. Самые язвительные горожане считают, что велосипедисту напекло голову. А кто-то даже знает его и называет имя - Константин.

Добавим, что 30-градусная жара продержится в Омске всю текущую неделю.