На омское кафе завели дело за рекламу заведения с военным плакатом

Такой рекламой рестораторы заманивали омичей в бутербродную.

На неадекватную рекламу одного из заведений общепита пожаловались жители Омска. Речь идет о бутербродной Leningradka на улице Ленина. Рядом со своим кафе владельцы поставили старый советский плакат с изображением красноармейца, который спрашивает: "А ты записался добровольцем?"

Правда, предприниматели обыграли этот плакат и добавили текст: "А ты был у нас в гостях". По данным РИА Омск-Информ, омское в УФАС посчитали, что данная реклама нарушает закон.

В итоге Экспертный совет по рекламе при омском УФАС пришел к выводу, что использовать образ красногвардейца неэтично.Теперь владельцам точки общепита грозит крупный штраф - от 100 до 500 тысяч рублей.