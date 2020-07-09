2020-07-09T09:47:19+03:00
Общество

На улице Лермонтова в Омске остановят движение трамваев

Там идут ремонтные работы
Анна МИКУЛА
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На улице Лермонтова в Омске остановят движение трамваев.На улице Лермонтова в Омске остановят движение трамваев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На улице Лермонтова продолжается ремонт трамвайных путей. Из-за работ на этот участке там закроют движение с 20.00 10 июля до 18.00 13 июля.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, движение электротранспорта на указанный период планируется по временным схемам:

– трамвай № 4 и № 9 будет проезжать через улицы 2-ю Транспортную, 3-ю Транспортную (по схеме маршрута № 2), улицу Б. Хмельницкого и далее по действующим схемам маршрутов;

– трамвай № 8 будет ходить по укороченной схеме движения «Улица Котельникова – улица Лермонтова» с разворотом на трамвайном кольце вблизи пересечения улиц Лермонтова и Жукова.

Поскольку схема движения маршрута №2 в указанный период будет полностью дублироваться маршрутами № 4 и № 9, трамваи маршрута №2 работать не будут, а трамваи маршрутов № 4 и № 9 будут укомплектованы дополнительным трафаретом маршрута № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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