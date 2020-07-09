2020-07-09T09:54:51+03:00
Общество

В Омской области памятник героям Великой Отечественной войны «отремонтировали» профнастилом

Сначала его вообще хотели снести
Анна МИКУЛА
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Памятник сначала вообще хотели снести.Памятник сначала вообще хотели снести.
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В соцсетях появилось фото, удивившее многих. На снимке – результаты «благоустройства» памятника героям Великой Отечественной войны, расположенного в селе Глуховка Калачинского района. Его просто закрыли листами бордового профнастила.

Власти уже прокомментировали ситуацию. Как выяснилось, мемориал и вовсе хотели снести, но не смогли. Тогда аварийное сооружение решили хоть как-то облагородить.

– Сегодняшний вид проведенных работ по реконструкции памятника вызывает множество вопросов, в связи с чем администрацией Калачинского района направлено письмо главе Глуховского поселения о приостановлении текущих работ по ремонту памятника, а также просьбой провести повторное широкое общественное обсуждение по дизайну памятника, предусмотренного проектом ремонта, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Итоги общественного обсуждения планируется подвести на ближайшем заседании Совета Глуховского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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