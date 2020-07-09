В Омске двое малышей упали из окон с большой высоты и выжили

9 Июль 2020 2020-07-09T09:05:33+03:00

Дети с тяжелыми травмами сейчас находятся в больницах

Изменить размер текста: A A

В Омске стоит удушающая дара, поэтому окна во многих квартирах открыты. Но, если в семье есть маленькие дети, это может быть очень опасно.

Накануне произошло сразу два ЧП с падением малышей из окон. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция.

По информации пресс-службы областного УМВД, первый пострадавший – 7-летний житель Ленинского округа – вечером находился дома со старшим братом 20-ти лет. Когда тот отвлекся, мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 6 этажа.

Второй несчастный случай произошел в Калачинске. 1,5-годовалый мальчик выпал из окна на 5 этаже. Его мама отлучилась в магазин, попросив соседку присмотреть за сыном. Когда та вышла в туалет, ребенок залез на подоконник и также оперся на москитную сетку.

Обо ребенка выжили, но получили серьезные травмы. Сейчас они находятся в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU