Для Омска закупят 24 новых трамвая

9 Июль 2020 2020-07-09T08:49:31+03:00

Кроме того, парк общественного транспорта пополнится еще 33 троллейбусами

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В мэрии объявили конкурс на закупку 24 новых трамваев. Их приобретут за 688 млн рублей в рассрочку на пять лет.

– После покупки 24 новых трамваев и получения 10 вагонов из Москвы износ этого вида транспорта уменьшится на 50 процентов, вырастут комфортность и безопасность перевозок, – рассказал глава департамента транспорта Александр Вялков. – Хочу поблагодарить губернатора Александра Буркова и мэра Оксану Фадину, за личное и деятельное участие в развитии омского электрического транспорта.

Напомним, также в Омске обновится и троллейбусный парк. До конца осени в город привезут 33 новых новых низкопольных троллейбуса «Адмирал».

ИСТОЧНИК KP.RU