2020-07-09T08:26:31+03:00
Происшествия

Житель Омской области застрелил соседа, обидевшего его двоюродного брата

Правда, наутро сам обидевшийся даже не смог вспомнить причину своего огорчения
Анна МИКУЛА
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Обвиняемого на время расследования отправили в изолятор.Обвиняемого на время расследования отправили в изолятор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как и большинство таких историй, эта началась с застолья. Жители деревни Эбаргуль на севере Омском области выпивали. В какой-то момент один из гостей начал ссориться с 37-летним хозяином дома.

Обидевшись, мужчина ушел, а потом пожаловался на соседа двоюродному брату. Тот недолго думая взял охотничье ружье и отправился разбираться с обидчиком своего родственника. Увидев оппонента в окне, мужчина выстрелил ему в голову. Тот умер от ранения на месте.

Примечательно, что наутро ни сам обидевшийся, ни другие очевидцы так и не смогли вспомнить, из-за чего все-таки произошла ссора. Обвиняемого на время расследования отправили в изолятор.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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