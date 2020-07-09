Житель Омской области застрелил соседа, обидевшего его двоюродного брата
Как и большинство таких историй, эта началась с застолья. Жители деревни Эбаргуль на севере Омском области выпивали. В какой-то момент один из гостей начал ссориться с 37-летним хозяином дома.
Обидевшись, мужчина ушел, а потом пожаловался на соседа двоюродному брату. Тот недолго думая взял охотничье ружье и отправился разбираться с обидчиком своего родственника. Увидев оппонента в окне, мужчина выстрелил ему в голову. Тот умер от ранения на месте.
Примечательно, что наутро ни сам обидевшийся, ни другие очевидцы так и не смогли вспомнить, из-за чего все-таки произошла ссора. Обвиняемого на время расследования отправили в изолятор.
– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU