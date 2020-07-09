«Внимание! Внимание!»: Стало известно, когда в Омске завоют сирены

9 Июль 2020 2020-07-09T07:40:58+03:00

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В Омске в ближайшее время проверят систему оповещения и громкоговорителей. Об этом экстренные службы предупреждают жителей, чтобы они не пугались. Уже известно, что Министерство региональной безопасности Омской области запланировало проверить системы оповещения населения в среду, 22 июля.

В этот день по всему городу начнут выть сирены, заработает громкоговоритель, который будет воспроизводить следующее сообщение: "Внимание! Проверка систем оповещения!". На время этой проверки не будут работать телевизоры: они буду выдавать на экран текстовое сообщение такого же содержания. Омичей просят не беспокоиться - это всего лишь стандартная проверка. Экстренной ситуации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU