Омичи, вероятно, смогут ездить из центра в Нефтяники без пробок по Иртышу

9 Июль 2020 2020-07-09T07:42:09+03:00

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В Омске продолжают работать над Генпланом города до 2040 года. В общественных обсуждениях могут принять участие все желающие, и на данный момент уже поступило около 1000 предложений от местных жителей.

Львиная доля их касалась озеленения и строительства дополнительных садиков и школ. Также одной из популярных тем оказалось восстановление трамвайных путей. Все это авторы проекты – представители архитектурного бюро «Град» – учтут в Генплане.

Хотят омичи возродить и другие трамваи – речные. Такое предложение внес известный путешественник, капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. По его замыслу, на набережной можно сделать остановки-причалы, и у омичей появится возможность без пробок добираться от Речного порта до Советского округа.

– Формально заявку отклонили, так как это объекты не муниципального уровня, – прокомментировал ситуацию руководитель ИТП «Град» Илья Бальцер. – Еще одно из самых объемных предложений на 30 листах формата А4 поступило от Совета ветеранов и пенсионеров. Все темы подробно проработаны: часть приняты, часть – нет. Многие вопросы дублировались.

Также в Генплане предусмотрен еще один пункт, касающийся набережной. Вместо планировавшейся когда-то в этом месте магистрали решили сделать вело-пешеходную зону протяженностью 15 км. Она предусматривает и строительство нового моста через Омь.

ИСТОЧНИК KP.RU