Омич угрожал продавцу шампуром из-за того, что не нашел любимых сигарет

8 Июль 2020 2020-07-08T13:32:45+03:00

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Поздно вечером сработала тревожная кнопка в магазине горячего питания по улице Орджоникидзе. Через несколько минут патруль Росгвардии уже был около киоска. На подъезде они заметили мужчину, который при виде силовиков бросился бежать. При этом в руках у него был шампур, который он сразу же бросил на землю.

Началась погоня, и вскоре беглец был задержан. Его опознала 48-летний продавец того самого магазина, откуда поступил вызов. 18-летний омич ломился в павильон.

- С ее слов, он пришел чтобы купить сигареты, но указанной им марки в продаже не оказалось, из-за чего он стал выражаться в адрес работницы нецензурной бранью, а затем стал стучать по двери и окнам торговой точки. Когда прохожий сделал ему замечание, злоумышленник удалился, но скоро вернулся уже с шампуром в руках и стал угрожать мужчине, - рассказали подробности в пресс-службе омской Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU