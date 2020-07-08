На Омск надвигается непогода

8 Июль 2020 2020-07-08T12:42:37+03:00

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Снова непогода надвигается на Омск. Об этом жителей предупреждает МЧС и синоптики. 9 июля в Омске ожидается сильный дождь, с ветром и, возможно, градом. Информацию об этом МЧС разослало многим сибирякам по СМС.

Во время непогоды ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Омичей просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности. При этом температура воздуха днем, по данным синоптиков, будет оставаться высокой. На 9 июля обещают +28...+31. В выходные жара сохранится - до +30 градусов. В субботу и воскресенье возможны дожди различной интенсивности.

ИСТОЧНИК KP.RU