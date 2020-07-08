«Отказались принять вызов!»: В минздраве ответили на жалобу омички, мать которой с 30% поражения легких не стали везти в больницу

Вызовов в Омске сейчас очень много. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Жительница Омска пожаловалась на медицину в социальных. Ее мать в конце июня заболела - симптомы очень схожие с коронавирусом. Женщина просила направление на КТ, однако врачи ей заявили, что у нее обычное ОРВИ. Сибирячке прописали домашнее лечение антибиотиками.

- Неделю назад кончился курс лечения. Сегодня мама все-таки сделала кт, просто ради интереса. Итог - поражение 30%. Пришла домой, вызывает врача, а у нее отказываются вызов принять!!! Говорят: «сегодня вызовы не принимаем - звоните завтра»? Объяснение ситуации не помогло. Как это называется, - возмущается жительница Омска.

В региональном минздраве уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что в больницы отправляют лишь тех, кому необходим круглосуточный уход и лечение.

- При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, но под контролем врачей поликлиники. В стационар отправляют лишь тех пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. Поражение легких - это картина, которая наблюдается не только при ковиде, но и при пневмониях, обструктивных бронхитах и т. д. Такое состояние может наблюдаться в течение 8-12 месяцев после излечения от вируса, - ответили в омском минздраве.