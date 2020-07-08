2020-07-08T10:51:53+03:00
Общество

В Омске за сутки выздоровели 108 человек

При этом выявлено еще 83 новых случая
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Под домашним наблюдением по-прежнему находятся 1 678 человек.Под домашним наблюдением по-прежнему находятся 1 678 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Областной минздрав обнародовал официальную статистику по ситуации с коронавирусом на среду, 8 июля.

Наверное, впервые число выздоровевших существенно превысило количество новых случаев заражения COVID-19 – 108 и 83 человека соответственно. При этом за минувшие сутки ни одного пациента с ковидом не скончалось. Общее число умерших на данный момент достигло 38 человек.

Под домашним наблюдением находятся 1 678 человек, сняты с медицинского наблюдения 37 012 человек.

География распространения коронавирусной инфекции по районам Омской области: Омск – 67 случаев заражения COVID-19, Азовский район – 8, Омский, Тевризский районы – по 2, Усть-Ишимский, Любинский, Марьяновский, Исилькульский районы – по 1 новому пациенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Омской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский Центр спортивной подготовки по боксу получил имя Алексея Тищенко
В омском минздраве подтвердили поломку аппарата компьютерной томографии легких в МСЧ-4
Омич угрожал продавцу шампуром из-за того, что не нашел любимых сигарет
В Советском парке появятся площадка-трансформер, место для выгула собак и колесо обозрения
На Омск надвигается непогода
Работу «Омского каучука» могут частично приостановить из-за вредных выбросов
«Отказались принять вызов!»: В минздраве ответили на жалобу омички, мать которой с 30% поражения легких не стали везти в больницу
В Омске за сутки выздоровели 108 человек
На рекультивацию мусорных полигонов Омск получит 5 миллиардов
Найди себя в университете
Генерирование и отбор идей относительно условий соглашения
В Центральном и Советском округах пройдёт плановое отключение ГВС
«Росводоканал Омск» расширил возможности оплаты для юридических лиц
В Омске кондуктор отказалась вызвать скорую пассажиру, потерявшему сознание
Куда пойти учиться в Омске?
Свой дом на курорте
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
В Минобороны утверждают, что открытый в Омске госпиталь работает
Депутаты горсовета после недавней крупной аварии озаботились контролем за состоянием газопроводов
Городская Администрация проводит масштабный кадровый конкурс
Появилось фото ДТП с перевернувшейся в Омске фурой, которая везла 200 свиней
По поручению Губернатора Омской области нашим землякам помогли вернуться домой
Салют на День города в Омске могут заменить лазерным шоу
Названа дата открытия Ленинградского моста в Омске
В центре Омска водитель сбил пенсионерку и скрылся
В омском Советском парке построят сухой цветной фонтан
«Росводоканал Омск» расширяет использование «платежных историй» «СПАРК-Интерфакс» при работе с потребителями
Названы маршруты, по которым в Омске будут ездить 33 новых троллейбуса «Адмирал» с климатом и музыкой