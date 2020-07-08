В Омске за сутки выздоровели 108 человек
Областной минздрав обнародовал официальную статистику по ситуации с коронавирусом на среду, 8 июля.
Наверное, впервые число выздоровевших существенно превысило количество новых случаев заражения COVID-19 – 108 и 83 человека соответственно. При этом за минувшие сутки ни одного пациента с ковидом не скончалось. Общее число умерших на данный момент достигло 38 человек.
Под домашним наблюдением находятся 1 678 человек, сняты с медицинского наблюдения 37 012 человек.
География распространения коронавирусной инфекции по районам Омской области: Омск – 67 случаев заражения COVID-19, Азовский район – 8, Омский, Тевризский районы – по 2, Усть-Ишимский, Любинский, Марьяновский, Исилькульский районы – по 1 новому пациенту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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