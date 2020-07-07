2020-07-07T14:54:57+03:00
Общество

Названа дата открытия Ленинградского моста в Омске

Напомним, его ремонтировали полосами
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Уже скоро омским водителям станет немного проще передвигаться по городу. После ремонта открывается Ленинградский мост.

По информации пресс-службы омской мэрии, рабочие бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» заканчивают укладку асфальта у деформационных швов, сегодня, 7 июля, в 22.00 мост будет полностью открыт для движения транспорта.

– На Ленинградском мосту проведена колоссальная работа, мы учли большой поток транспорта, поэтому выполняли работы в три этапа, – рассказала директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан. – Сегодня завершаем ремонт на 18 дней раньше контрактных сроков. Омичи могут оценить новые современные деформационные швы. Во-первых, нет металлических листов, во-вторых, отсутствуют выступающие болты, швы обеспечивают абсолютную герметичность и плавность хода. Более того, после 15 июля на Ленинградский мост зайдет подрядчик для сплошного асфальтирования его проезжей части.

Напомним, с 15 мая подрядная организация ООО «Профи-плюс» приступила к работам второго этапа по замене деформационных швов № 4 и № 8, стоимость работ составила 6 миллионов 596 тысяч рублей. Каждый этап работ контролировался заказчиком – бюджетным учреждением города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и проектно-исследовательской фирмой «ПИК», которая также разработала график трехэтапного производства работ для исключения полного закрытия моста на время ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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