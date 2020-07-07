В центре Омска водитель сбил пенсионерку и скрылся

7 Июль 2020 2020-07-07T14:40:43+03:00

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ДТП случилось рано утром 7 июля в центре Омска. Машина, ехавшая по улице Герцена в сторону Интернациональной, в районе площади Победы сбила пожилую женщину. Вместо того, чтобы оказать пострадавшей помощь, водитель скрылся с места происшествия.

57-летнюю омичку с травмами увезли в больницу. А вскоре полицейские нашли и лихача.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение водителя, им оказался мужчина 2000 года рождения, который в момент ДТП управлял автомобилем ВАЗ-2110, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU