2020-07-07T14:40:43+03:00
Происшествия

В центре Омска водитель сбил пенсионерку и скрылся

Лихачом оказался 20-летний молодой человек
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: Госавтоинспекция по Омской области
Изменить размер текста:

ДТП случилось рано утром 7 июля в центре Омска. Машина, ехавшая по улице Герцена в сторону Интернациональной, в районе площади Победы сбила пожилую женщину. Вместо того, чтобы оказать пострадавшей помощь, водитель скрылся с места происшествия.

57-летнюю омичку с травмами увезли в больницу. А вскоре полицейские нашли и лихача.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение водителя, им оказался мужчина 2000 года рождения, который в момент ДТП управлял автомобилем ВАЗ-2110, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа дата открытия Ленинградского моста в Омске
В центре Омска водитель сбил пенсионерку и скрылся
В омском Советском парке построят сухой цветной фонтан
«Росводоканал Омск» расширяет использование «платежных историй» «СПАРК-Интерфакс» при работе с потребителями
Названы маршруты, по которым в Омске будут ездить 33 новых троллейбуса «Адмирал» с климатом и музыкой
В облправительстве не теряют надежды, что омичи привыкнут носить маски
«Шел четвертый месяц, как нас закрыли на неделю»: Омские рестораны могут не открыть до декабря
День города-2020 в Омске пройдет дистанционно, марафон пока под вопросом
В Омске появятся два пляжа, где будет очищаться вода
Бюджет Омской области секвестировать из-за коронавируса не будут
Многодетному отцу из Омской области грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование дочерей
Стало известно, сколько омичей опять заразились коронавирусом
Овчарка Ирвин помогла найти похищенного омича
Омский полицейский спас из горящего дома двоих детей
Стало известно, когда в Омске спадет жара
Потребность в легитимизации медиации
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Стало известно, когда в Омске откроются кинотеатры, бани и сауны
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Куда пойти учиться в Омске?
Домашний адрес - природная здравница
Высшее образование залог успешной карьеры
Мезенцев День на ТНТ4
Депутаты обсудили будущее здания кинотеатра «Сатурн» в Омске
Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование