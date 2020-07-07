2020-07-07T14:25:32+03:00
Общество

В омском Советском парке построят сухой цветной фонтан

Его обещают запустить уже 1 сентября
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Продолжается второй этап масштабной реконструкции Советского парка. В мэрии обещают, что до 1 сентября в одном из любимых мест отдыха омичей появится сухой фонтан. Конструкция не предусматривает наличие чаши, вода будет бить прямо из-под земли. А вечером всю эту красоту собираются еще и подсвечивать в разные цвета.

Также в планах демонтаж старой входной группы и строительство новой, замена тротуарной плитки, установка пандусов и освещения. В общей сложности на эти цели потратят 22,9 млн рублей.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Если деньги выделят и в следующем году, то появится возможность привести в порядок также часть парка, расположенную справа от центрального входа.

Напомним, в парке уже благоустроена территория от бульвара Инженеров до проспекта Культуры и центральная часть до лестниц. Там установили новые светодиодные светильники, инсталляции «Привет, Омск» «Парк Советский», заменили трубопровод, сделали тротуары, установили новые скамейки и урны. На это потратили 29,85 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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