2020-07-07T14:01:15+03:00
Общество

Названы маршруты, по которым в Омске будут ездить 33 новых троллейбуса «Адмирал» с климатом и музыкой

Их доставят в наш город до 20 ноября
Станислав МУХИН
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Так выглядят новые троллейбусы "Адмирал".Так выглядят новые троллейбусы "Адмирал".
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Сразу 33 новых троллейбуса "Адмирал" закупает омская мэрия. Договор заключен с лизинговой компанией ГТЛК. Новые машины доставят в город в ноябре. Как сообщает пресс-служба омской мэрии, троллейбусы «Адмирал» не имеют аналогов на российском рынке. Этот транспорт обладает всеми удобствами: низкопольные машины имеют систему климат-контроля и мультимедиа.

- Вместимость троллейбуса «Адмирала» составляет 96 человек, максимальная конструктивная скорость до 70 км/в час. Работать новые троллейбусы будут на магистральных маршрутах №№ 3 и 4, с 6:00 до 23:00, с интервалом движения не более 10 минут, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Стоимость 33 троллейбусов составила почти 600 млн рублей. Около 60% оплачивает федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы маршруты, по которым в Омске будут ездить 33 новых троллейбуса «Адмирал» с климатом и музыкой
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