В облправительстве не теряют надежды, что омичи привыкнут носить маски

7 Июль 2020 2020-07-07T13:58:21+03:00

Пока дело с этим обстоит не слишком хорошо

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Несмотря на практически полную отмену режима полной готовности в Омске, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться очень серьезной. Только по официальной статистике в регионе ежедневно выявляют не менее 80 новых зараженных. накануне умерли еще два пациента, у которых болезнь перешла в неизлечимую форму.

Масочный режим в регионе введен до 31 июля. Однако соблюдают его местные жители из рук вон плохо.

Однако в облправительстве надеются на сознательность горожан и полагают, что они все-таки привыкнут носить средства защиты в общественных местах.

– Проблема есть. Мы дважды в неделю собираемся и решаем этот вопрос, – сказал вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков в эфире «Радио России». Да, штрафы выписываются. Когда на чаше весов бизнес и здоровье, здоровье дороже. Я думаю, что масочный режим в ближайшее время будет соблюдаться в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU