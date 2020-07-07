2020-07-07T13:35:01+03:00
Общество

«Шел четвертый месяц, как нас закрыли на неделю»: Омские рестораны могут не открыть до декабря

Свои опасения высказали рестораторы и кулинары
Станислав МУХИН
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Сейчас разрешена работа летних веранд и то со значительными ограничениями.Сейчас разрешена работа летних веранд и то со значительными ограничениями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Почти половина заведений общепита могут не открыться из-за последствий ограничения по коронавирусу. К такому неутешительному выводу пришли участники рынка. Уже четвертый месяц заведения не могут продолжить работу. Кто-то перешел на доставку, другие же точки общепита, скорее всего, закроются.

Тюменский бизнесмен, основатель сети боулинг-ресторанов Артем Рахмеев пошутил на эту тему:

- Шел четвертый месяц, как нас закрыли на неделю, - сказал он.

Режим повышенной готовности в Омской области продлен до 21 июля. Но эксперты считают, что даже после этой даты ждать разрешения властей на работу не стоит. Рестораторы прогнозируют снятие ограничений к декабрю.

- Когда медики и специалисты Роспотребнадзора по Омской области говорили про открытие в июле, я не верил: махал рукой и заявлял, что в мае уже откроемся. Думаю, что будет вторая волна коронавируса. Речь уже идет об открытии в декабре. Но рынок нужно открыть, иначе будут необратимые последствия, - сказал в пресс-центре МКР-Медиа доцент, завкафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максим Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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