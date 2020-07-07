2020-07-07T12:19:36+03:00
Происшествия

Многодетному отцу из Омской области грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование дочерей

Одна из девочек пожаловалась в школе
Станислав МУХИН
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Сейчас извращенец под арестом.Сейчас извращенец под арестом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дикая история произошла в одном из сел Омской области. Там 37-летнего многодетного отца обвинили в развращении своих дочек. Мужчина один воспитывал троих дочерей. Сейчас на него завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". Обо всем стало известно, когда одна из девочек пожаловалась в школе.

- Обвиняемый неоднократно совершал в отношении старших девочек, 11 и 9 лет насильственные действия сексуального характера. О преступлении стало известно случайно, когда одна из потерпевших рассказала об этом в школе, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в следственном комитете.

Сейчас детей уже изъяли из семьи. Они находятся в интернате. Самого же извращенца взяли под стражу. Сначала он все отрицал. Но когда ему показали неопровержимые доказательства, во всем сознался. Мужчине грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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